Kayseri 1. Amatör Küme'de büyük heyecan

Bir birinden önemli karşılaşmaların oynadığı Birinci Amatör Küme'de her geçen hafta hem şampiyonluk yarışı hem de küme düşme potası büyük heyecana sahne olması bekleniyor.

İşte A ve B Gruplarında haftanın sonuçları;

A Grubu Haftanın Sonuçları

Yerköyspor 3-0 Büyüleyenspor (Hükmen)

Amarat Gençlikspor 0-2 Erciyes Reşadiye Gençlikspor

Kayseri Yavuzspor 2-0 Yeni Esenspor

Esentepespor 2-3 Başakpınar Belediyespor

Argıncıkspor 0-1 Güneşspor

B Grubu Haftanın Sonuçları

Palasspor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)

Akkışla Gençlikspor 0-2 Kayserigücü FK

Makfitspor 3-1 Gültepespor

Kafkasspor 1-1 Tomarza Belediyespor

Argıncık Esnafspor 2-6 Kayseri OSB Atletikspor

Sanayi Esnafspor (BAY)