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Kayseri 1. Amatör Küme'de büyük heyecan

Kayseri Şeker 1.

Amatör Küme'de ilk 3. hafta geride kaldı.



2022-2023 futbol sezonu 1. Amatör Küme'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 3 grupta oynanan mücadeleler sonunda 14 karşılaşmada toplam 48 gol atıldı. A Grubunda İsmail Okumuş FK, İncesu Gençlikspor, B Grubunda Belsinspor ve Kayseri Yavuzspor ve C Grubunda 1966 Turanspor namağlup yollarına devam ediyor. 1. Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 4. hafta müsabakaları ile heyecan devam edecek. 1. Amatör Küme'de A, B ve C Gruplarında 3. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;


A Grubu



Güneşspor 2-0 Kılıçaslan Yıldızspor


İsmail Okumuş FK 1-0 Cuma Uluçay Talasspor


Sanayi Esnaspor 1-2 İncesu Gençlikspor


Tomarza Belediyespor 7-0 Kafkasspor


Kocasinan Gençlikspor 1-1 Yerköyspor



B Grubu



Develi 1954 Gençlik 3-0 Kayseri İdman Yurdu


Yeni Erciyesspor 0-4 Belsinspor


Sindelhöyükspor 3-0 Yeni Kıranardıspor


Yavuzspor 3-1 Talas Anayurtspor


Göktürkspor 5-0 Anadolu Yıldızları



C Grubu



1966 Turanspor 2-0 Sosun Birlikspor


Buğdaylıspor 0-3 Palasspor


Erkiletspor 4-0 Erciyesgücü FK


Demirspor 2-3 Talas Denizspor


Akkışla Gençlik 0-3 Bünyan Belediyespor (Hükmen)

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