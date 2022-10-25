İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri 1. Amatör Küme'de büyük heyecan

Kayseri Şeker 1.

Amatör Küme'de ilk 5. hafta geride kaldı.



Amatör Küme'de heyecan her geçen hafta artarak devam ediyor. 3 grupta oynanan mücadeleler sonunda 14 karşılaşmada toplam 55 gol atıldı.


A Grubunda İsmail Okumuş FK, B Grubunda Belsinspor ve C Grubunda 1966 Turanspor takımları namağlup olarak liderliklerini sürdürüyor. Birinci Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 6. hafta karşılaşmaları ile heyecan sürecek. Bir birinden önemli müsabakaların oynanacağı 6.hafta öncesi nefesler tutuldu. 1. Amatör Küme'de A, B ve C Gruplarında 3. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;



A Grubu


Güneşspor 3-1 Yerköyspor


Kılıçaslan Yıldızspor 4-3 Kafkasspor


Kocasinan Gençlikspor 1-4 Sanayi Esnafspor


Tomarza Belediyespor 2-5 Cuma Uluçay Talasspor


İsmail Okumuş FK 3-2 İncesu Gençlikspor



B Grubu


Göktürkspor 2-1 Kıranardıspor


Develi 1954 Gençlik 2-1 Talas Anayurtspor


Yavuzspor 1-1 Sindelhöyükspor


Yeni Erciyesspor 1-1 Anadolu Yıldızları


Yahyalı Gençlerbirliği 4-1 Kayseri İdman Yurdu



C Grubu


1966 Turanspor 2-2 Erkiletspor


Argıncık Esnafspor 3-2 Bünyan Belediyespor


Buğdaylıspor 0-0 Erciyesgücü FK


Demirspor 1-2 Palasspor


Sosun Birlikspor 3-0 Akkışla Gençlikspor (Hükmen)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.