Kayseri 1. Amatör Küme'de büyük heyecan

Amatör Küme'de ilk 5. hafta geride kaldı.

Amatör Küme'de heyecan her geçen hafta artarak devam ediyor. 3 grupta oynanan mücadeleler sonunda 14 karşılaşmada toplam 55 gol atıldı.

A Grubunda İsmail Okumuş FK, B Grubunda Belsinspor ve C Grubunda 1966 Turanspor takımları namağlup olarak liderliklerini sürdürüyor. Birinci Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 6. hafta karşılaşmaları ile heyecan sürecek. Bir birinden önemli müsabakaların oynanacağı 6.hafta öncesi nefesler tutuldu. 1. Amatör Küme'de A, B ve C Gruplarında 3. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

A Grubu

Güneşspor 3-1 Yerköyspor

Kılıçaslan Yıldızspor 4-3 Kafkasspor

Kocasinan Gençlikspor 1-4 Sanayi Esnafspor

Tomarza Belediyespor 2-5 Cuma Uluçay Talasspor

İsmail Okumuş FK 3-2 İncesu Gençlikspor

B Grubu

Göktürkspor 2-1 Kıranardıspor

Develi 1954 Gençlik 2-1 Talas Anayurtspor

Yavuzspor 1-1 Sindelhöyükspor

Yeni Erciyesspor 1-1 Anadolu Yıldızları

Yahyalı Gençlerbirliği 4-1 Kayseri İdman Yurdu

C Grubu

1966 Turanspor 2-2 Erkiletspor

Argıncık Esnafspor 3-2 Bünyan Belediyespor

Buğdaylıspor 0-0 Erciyesgücü FK

Demirspor 1-2 Palasspor

Sosun Birlikspor 3-0 Akkışla Gençlikspor (Hükmen)