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Kayseri 1. Amatör Küme'de büyük heyecan

Kayseri Şeker 1.

Amatör Küme A, B ve C Grubu'nda heyecan devam ediyor.



A Grubu lideri İsmail Okumuş koltuğunu korurken, B Grubu'nda Talas Anayurtspor, C Grubu'nda ise 1966 Turanspor liderliklerini sürdürüyor. 1.Amatör Küme'de ligin ikinci yarısı geçtiğimiz hafta sonu başladı. A Grubunda ligin 10.haftasını oynanırken B ve C Gruplarında ise 12.hafta müsabakaları oynandı. C Grubunda Talas Denizspor ile Buğdaylıspor karşılaşması 1-1 devam ederken çıkan olaylar sonrası hakem tarafından tatil edildi. 1.Amatör Küme'de hafta sonu oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde;



A Grubu


Tomarza Belediyespor 1-3 İsmail Okumuş FK


Güneşspor 9-0 Kafkasspor


Cuma Uluçay Talasspor 4-2 Sanayi Esnafspor


Yerköyspor 3-1 İncesu Gençlikspor


Kılıçaslan Yıldızspor 7-4 Kocasinan Gençlikspor



B Grubu


Yahyalı Gençlerbirliği 3-0 Develi 1954 Gençlik (Hükmen)


Kayseri İdman Yurdu 5-3 Yavuzspor


Belsinspor 2-3 Göktürkspor


Talas Anayurtspor 4-0 Yeni Kıranardıspor


Anadolu Yıldızları 0-3 Sindelhöyükspor



C Grubu


Erciyesgücü FK 1-5 Sosun Birlikspor


Palasspor 4-2 Erkiletspor


1966 Turanspor 8-0 Bünyan Belediyespor


Talas Denizspor 1-1 Buğdaylıspor (yarıda kaldı)


Argıncık Esnafspor 3-0 Akkışlaspor 0 (Hükmen)

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