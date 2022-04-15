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Kayseri 1. Amatör Küme'de hakemler belli oldu

Kayseri Âdem Özbek Birinci Amatör Küme A,B, C,D,E ve F Grupları 5.

haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.


Kayseri Âdem Özbek Birinci Amatör Küme'de heyecan devam ediyor. İlk 4 haftası geride kalan 1. Amatör Küme, Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan beşinci hafta maçları ile devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 1. Amatör Küme'nin 5. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:


16 Nisan 2022 Cumartesi


Argıncık Esnafspor-Yeşilspor: Nail Berkant Sarıkaya


Talas Denizspor-Kafkasspor: Ahmet Çıtak


Kayseri İdman Yurdu-Yeni Esenspor: Volkan Oğuz


Cuma Uluçay Talasspor-Yeşilhisar Belediyespor: Mehmet Altıparmak


17 Nisan 2022 Pazar


Bünyan Belediyespor-Anayurt Finalspor: Nail Berkant Sarıkaya


Yeni Erciyesspor-Kocasinan Yemlihaspor: Cemal Emre Gömeç


Erciyes İdmangücü-Gaziosmanpaşaspor: Erdem Sarıaslan


Sindelhöyükspor-Talas İdman Yurdu: Kemal Hattatioğlu


Kayseri Göktürkspor-Sosun Birlikspor: Mustafa Kalaycı


Güneşspor-Yahyalı Gençlerbirliği: Mehmet Altıparmak


K.Mithatpaşaspor-1966 Turanspor: İbrahim İmrağ


Develi Erciyesspor-Argıncıkspor: Aydoğan Mantar


Büyüleyenspor-Kayseri Simya Koleji: Ahmet Çıtak


Cırgalanspor-İsmail Okumuş FK: Muhammed Boylu


A.Kızılırmakspor-Fevzi Çakmakspor: Turan Çelik


Akkışla Gençlikspor-Erciyesgücü: Ahmet Pakırcı


Belsinspor-Pınarbaşı Belediyespor: Erkan Kırçıl


Döğerspor-Kılıçaslan Yıldızspor: Birtan Ekren


Kocasinan Gençlikspor-Yerköyspor: Ali Etlikçi


Makfitspor-Sümerspor: Kemal Deliktaş


Erkiletspor-Anadolu Yıldızları: Furkan Ulu


İncesu Gençlikspor-Palasspor: Hakan Çam


Sungur FK-Sarız Anadoluspor: Kadir Çelikbaş

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