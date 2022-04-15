Kayseri 1. Amatör Küme'de hakemler belli oldu

Kayseri Âdem Özbek Birinci Amatör Küme A,B, C,D,E ve F Grupları 5.
haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Kayseri Âdem Özbek Birinci Amatör Küme'de heyecan devam ediyor. İlk 4 haftası geride kalan 1. Amatör Küme, Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan beşinci hafta maçları ile devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 1. Amatör Küme'nin 5. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
16 Nisan 2022 Cumartesi
Argıncık Esnafspor-Yeşilspor: Nail Berkant Sarıkaya
Talas Denizspor-Kafkasspor: Ahmet Çıtak
Kayseri İdman Yurdu-Yeni Esenspor: Volkan Oğuz
Cuma Uluçay Talasspor-Yeşilhisar Belediyespor: Mehmet Altıparmak
17 Nisan 2022 Pazar
Bünyan Belediyespor-Anayurt Finalspor: Nail Berkant Sarıkaya
Yeni Erciyesspor-Kocasinan Yemlihaspor: Cemal Emre Gömeç
Erciyes İdmangücü-Gaziosmanpaşaspor: Erdem Sarıaslan
Sindelhöyükspor-Talas İdman Yurdu: Kemal Hattatioğlu
Kayseri Göktürkspor-Sosun Birlikspor: Mustafa Kalaycı
Güneşspor-Yahyalı Gençlerbirliği: Mehmet Altıparmak
K.Mithatpaşaspor-1966 Turanspor: İbrahim İmrağ
Develi Erciyesspor-Argıncıkspor: Aydoğan Mantar
Büyüleyenspor-Kayseri Simya Koleji: Ahmet Çıtak
Cırgalanspor-İsmail Okumuş FK: Muhammed Boylu
A.Kızılırmakspor-Fevzi Çakmakspor: Turan Çelik
Akkışla Gençlikspor-Erciyesgücü: Ahmet Pakırcı
Belsinspor-Pınarbaşı Belediyespor: Erkan Kırçıl
Döğerspor-Kılıçaslan Yıldızspor: Birtan Ekren
Kocasinan Gençlikspor-Yerköyspor: Ali Etlikçi
Makfitspor-Sümerspor: Kemal Deliktaş
Erkiletspor-Anadolu Yıldızları: Furkan Ulu
İncesu Gençlikspor-Palasspor: Hakan Çam
Sungur FK-Sarız Anadoluspor: Kadir Çelikbaş