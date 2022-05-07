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Kayseri 1. Amatör Küme'de hakemler belli oldu

Kayseri Âdem Özbek Birinci Amatör Küme A,B, C,D,E ve F Grupları 8.

haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. İlk 7 haftası geride kalan 1. Amatör Küme, Pazar günü oynanacak olan 8. hafta maçları ile devam edecek.


Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 1. Amatör Küme'nin 8. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler ise şu şekilde:


Akkışla Gençlikspor - Palasspor: Ahmet Çıtak


Fevzi Çakmakspor - Sosun Birlikspor: Muhammed Boylu


Anadolu Yıldızları - Y.B.Şafakspor: Aydoğan Mantar


Kayseri Simya Koleji - Erciyes İdmangücü: Serkan Yıldırım


Kayseri Göktürkspor - İncesu Gençlikspor: Tolga Selvi


Cuma Uluçay Talasspor - Develi Erciyesspor: Erol Eroğlu


Yeni Esenspor - Sindelhöyükspor: Rıza Öztürk


Kocasinan Yemlihaspor - Belsinspor: Turan Çelik


Sarız Anadoluspor - Kayseri Demirspor: Mustafa Kalaycı


Erkiletspor - Döğerspor: İbrahim Çolak


İsmail Okumuş FK - Güneşli Gençlikspor: Fatih Yıldırım


A.Kızılırmakspor - Erciyesgücü FK: Hacı Güverti


Sümerspor - Pınarbaşı Belediyespor: Nail Berkant Sarıkaya


Yeşilspor - Talas İdman Yurdu: Yakup Aksoy


Büyüleyenspor - Güneşspor: Esat Sabuncu


Argıncıkspor - Turanspor: Hüseyin Keğin


Kafkasspor - Develi 1954 Spor: Kemal Hattatioğlu


Yeni Erciyesspor - Makfitspor: Erkan Kırçıl


Kayseri İdman Yurdu - Argıncık Esnafspor: İbrahim İmrağ


Yerköyspor - Yeni Kıranardıspor: Hakan Çam


Yahyalı Gençlerbirliği - Gaziosmanpaşaspor: Yusuf Uğurlu


Yeşilhisar Belediyeespor - Kuşçu Mithatpaşaspor: Mehmet Altıparmak

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