İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri 1. Amatör Küme'de hakemler belli oldu

Kayseri Adem Özbek Birinci Amatör Küme A,B, C,D,E ve F Grupları’nda ligin 12.

Kayseri Adem Özbek Birinci Amatör Küme A,B, C,D,E ve F Grupları'nda ligin 12. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. İlk 11 haftası geride kalan 1. Amatör Küme, oynanacak olan


12. hafta maçları ile devam edecek.


Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 1. Amatör Küme'nin 12. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler ise şu şekilde:


Anayurt Final-Kocasinan Yemlihaspor: Volkan Oğuz


Sosun Birlikspor-Anbar Kızılırmakspor: Erkan Kırçıl


Palasspor-Erciyesgücü FK: Cem Eray Eşmekaya


Develi 1954 Spor-Döğerspor: Turan Çelik


Erkiletspor-Kılıçaslan Yıldızspor: Yusuf Uğurlu


Turanspor-Sungur FK: Rıza Öztürk


Göktürkspor-Akkışla Gençlikspor: Hacı Güverti


Sümerspor-Yeni Erciyesspor: Kemal Deliktaş


Kafkasspor-Anadolu Yıldızları: Hüseyin Keğin


Güneşli Gençlikspor-Güneşspor: Hakan Çam


Demirspor-Develi Erciyesspor: Kemal Hattatioğlu


Sarız Anadoluspor-Yeşilhisar Belediyespor: Muhammed Boylu


İncesu Gençlikspor-Fevzi Çakmakspor: Esat Sabuncu


Gaziosmanpaşaspor-Cırgalanspor: İsmail Sakar


Pınarbaşı Belediyespor-Bünyan Belediyespor: Ahmet Altıparmak


Yeşilspor-Kayseri İdman Yurdu: Birtan Ekren


İsmail Okumuş FK-Kayseri Simya Koleji: Suat Alptekin


Yeni Kıranardıspor-Argıncık Esnafspor Furkan Ulu


Argıncıkspor-Cuma Uluçay Talasspor: Cemal Emre Gömeç


Yahyalı Gençlerbirliği-Büyüleyenspor: Mustafa Kalaycı


Yerköyspor-Yeni Esenspor: Ahmet Çıtak


Talas İdman Yurdu-Kocasinan Gençlikspor: Tolga Selvi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.