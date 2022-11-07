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Kayseri 1. Amatör Küme'de heyecan dorukta

Kayseri Şeker 1.

Amatör Kümenin 7. haftasında Cumartesi ve Pazar günü oynanan karşılaşmalar tamamlanırken oynanan 14 maçta 82 gol atıldı.


Haftanın en farklı galibiyetini A Grubunda 12 golün atıldığı karşılaşmada Cuma Uluçay Talasspor rakibi Kafkasspor'u 10-2 gibi yenerek elde etti. A Grubunda 5 maçta 41 gol, B Grubunda 5 maçta 24 gol ve C Grubunda 4 maçta 17 gol atıldı. A Grubunda İsmail Okumuş FK ve B Grubunda Belsinspor liderliklerini sürdürürken C Grubu'nun yeni lideri ise Sosun Birlikspor oldu. 1. Amatör Küme'de A, B ve C Gruplarında 7. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde:


A Grubu


İsmail Okumuş FK 10-1 Kocasinan Gençlikspor


Güneşspor 8-2 Sanayi Esnafspor


Kılıçaslan Yıldızspor 1-1 Yerköyspor


Tomarza Belediyespor 4-2 İncesu Gençlikspor


Kafkasspor 2-10 Cuma Uluçay Talasspor


B Grubu


Belsinspor 4-2 Anadolu Yıldızları


Develi 1954 Gençlik 1-1 Sindelhöyükspor


Göktürkspor 2-2 Yavuzspor


Yeni Kıranardı 4-5 Yeni Erciyesspor


Yahyalı Gençlerbirliği 0-3 Talas Anayurtspor


C Grubu


Demirspor 1-2 Erciyesgücü FK


Buğdaylıspor 0-4 1966 Turanspor


Argıncık Esnafspor 1-4 Sosun Brilikspor


Talas Denizspor 3-2 Palasspor


Erkiletspor 3-0 Akkışla Gençlikspor (Hükmen)

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