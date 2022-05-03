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Kayseri 1. Amatör Küme'de heyecan sürüyor

Kayseri 1.

Amatör Küme 2021-2022 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.


Amatör Küme A, B, C, D ve E Gruplarında 7. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 19 müsabakada toplam 105 gol atıldı. En farklı galibiyeti B Grubu şampiyonluk mücadelesi veren Kocasinan Gençlikspor, Kayseri İdman Yurdu'nu 11-1 lideri yenerek aldı. Öte yandan F Grubunda 7.hafta maçları oynanmadı. 1. Amatör Küme 7. hafta maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:


A Grubu


Cırgalanspor 7-4 Büyüleyenspor


İsmail Okumuş 7-1 Erciyes İdmangücü


Güneşspor 2-3 Kayseri Simya Koleji


Yahyalı Gençlerbirliği 1-0 Güneşli Gençlik


B Grubu


Sindelhöyükspor 3-5 Yerköyspor


Kocasinan Gençlik 11-1 Kayseri İdmanyurdu


Argıncık Esnafspor 0-1 Yeni Esen


Yeni Kıranardı 2-1 Yeşilspor


C Grubu


Sarız Anadolu 4-5 Kuşçu Mithatpaşaspor


Sungurspor 2-0 Cuma Uluçay Talasspor


Kayseri Demirspor 0-3 Argıncıkspor


Develi Erciyesspor 4-1 Yeşilhisar Belediyespor


D Grubu


Develi Gençlikspor 0-8 Kılıçaslan Yıldızspor


Y.B.Şafakspor 1-3 Kafkasspor


Anadolu Yıldızları 7-0 Yeni Döğerspor


Talas Denizspor 0-6 Erkiletspor


E Grubu


Belsinspor 3-2 Anayurt Final


Makfitspor 3-0 Kocasinan Yemlihaspor


Bünyan Belediye 2-2 Yeni Erciyesspor


Sümerspor 3-0 Olimpik Geçlikspor (Hükmen)

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