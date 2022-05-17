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Kayseri 1. Amatör Küme'de ilk yarı tamamlandı

Kayseri 1.

Amatör Küme 2021-2022 sezonunda ilk yarısı hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.


Amatör Küme A, B, C, D ve E Gruplarında 9. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 18 müsabakada toplam 93 gol atıldı. En farklı galibiyeti D Grubu mücadele eden Erkiletspor deplasmanda Yıldırım Beyazıt Şafakspor'u 10-1 yenerek aldı. F Grubunda hafta sonu karşılaşma oynanmadı. 1. Amatör Küme 9. hafta maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:


A Grubu


Gaziosmanpaşa 1-0 İsmail Okumuş FK


Güneşspor 5-0 Cırgalanspor


Güneşli Gençlikspor 0-5 Kayseri Simya Koleji


Erciyes İdmangücü 0-2 Büyüleyenspor


B Grubu


Sindelhöyük 7-0 Kayseri İdmanyurdu


Yeni Kıranardıspor 2-1 Yeni Esenspor


Kocasinan Gençlikspor 3-1 Argıncık Esnafspor


Talas İdmanyurdu 0-9 Yerköyspor


C Grubu


Develi Erciyesspor 2-6 Sungur FK


Kuşçu Mithatpaşaspor 0-3 Cuma Uluçay Talasspor


1966 Turanspor 4-1 Sarız Anadoluspor


Demirspor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor


D Grubu


Develi 1954 Spor 1-4 Anadolu Yıldızları


Y.B. Şafakspor 1-10 Erkiletspor


Yeni Döğerspor 2-4 Talas Denizspor


Kafkasspor 3-0 Sağlıkspor (Hükmen)


E Grubu


Belsinspor 4 -2 Yeni Erciyesspor


Pınarbaşı Belediyespor 1-8 Anayurt Finalspor


Makfitspor 1-0 Bünyan Belediyespor


Olimpik Gençlik 0-3 Kocasinan Yemlihaspor (Hükmen)

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