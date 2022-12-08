Kayseri 1. Amatör Küme'de ilk yarı tamamlandı

Kayseri Şeker 1.
Amatör Küme'de 2022-2023 sezonunun ilk yarısı, hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.
Amatör Küme A Grubu'nda ligin ilk yarısı tamamlanırken, B ve C gruplarında ise dün oynanan 11. hafta karşılaşmalarının ardından tamamlandı. Ligin ilk yarısında A Grubunda 25 puanla İsmail Okumuş FK, B Grubunu 27 puanla Belsinspor ve C Grubunu 26 puanla 1966 Turanspor takımları lider olarak tamamladı. 1. Amatör Küme'de ligin ikinci yarısı bu hafta sonu oynanacak olan 12. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. B ve C Gruplarında oynanan maçların sonuçları ise şu şekilde:
1966 Turanspor 3-0 Talas Denizspor
Buğdaylıspor 1-4 Argıncık Esnafspor
Yahyalı Gençlerbirliği 3-3 Göktürkspor
Sindelhöyükspor 5-1 Kayseri İdman Yurdu
Palasspor 2-1 Erciyesgücü FK
Anadolu Yıldızları 2-0 Yeni Kıranardıspor
Bünyan Belediyespor 3-2 Erkiletspor
Belsinspor 2-0 Yavuzspor
Yeni Erciyesspor 3-0 Develi 1954 Gençlik