Kayseri 1. Amatör Küme'de ilk yarı tamamlandı

Amatör Küme'de 2022-2023 sezonunun ilk yarısı, hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

Amatör Küme A Grubu'nda ligin ilk yarısı tamamlanırken, B ve C gruplarında ise dün oynanan 11. hafta karşılaşmalarının ardından tamamlandı. Ligin ilk yarısında A Grubunda 25 puanla İsmail Okumuş FK, B Grubunu 27 puanla Belsinspor ve C Grubunu 26 puanla 1966 Turanspor takımları lider olarak tamamladı. 1. Amatör Küme'de ligin ikinci yarısı bu hafta sonu oynanacak olan 12. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. B ve C Gruplarında oynanan maçların sonuçları ise şu şekilde:

1966 Turanspor 3-0 Talas Denizspor

Buğdaylıspor 1-4 Argıncık Esnafspor

Yahyalı Gençlerbirliği 3-3 Göktürkspor

Sindelhöyükspor 5-1 Kayseri İdman Yurdu

Palasspor 2-1 Erciyesgücü FK

Anadolu Yıldızları 2-0 Yeni Kıranardıspor

Bünyan Belediyespor 3-2 Erkiletspor

Belsinspor 2-0 Yavuzspor

Yeni Erciyesspor 3-0 Develi 1954 Gençlik