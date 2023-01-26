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Kayseri 1. Amatör Küme'de son 4 hafta

Kayseri Şeker 1.

Amatör Küme'de ligin bitimine 4. hafta kaldı.



1. Amatör Küme A, B ve C Gruplarında kalan son 4 haftada büyük heyecan yaşanacak. A Grubunda İsmail Okumuş FK, B Grubunda Belsinspor ve C Grubunda 1966 Turanspor liderliklerini sürdürüyorlar. A Grubunda 14.hafta geride kalırken B ve C Gruplarında ise 17.hafta geride kaldı. A Grubunda bu hafta sonu 15.hafta B ve C Gruplarında ise 18.hafta heyecanı yaşanacak. Kalan son 4 haftada hem zirve yarışı hem de play-off yarışı hem de alt sıralar yangın yeri. 1.Amatör Küme'de hafta sonu oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde;



A Grubu


Sanayi Esnafspor 6-3 Kocasinan Gençlikspor


Yerköyspor 0-2 Güneşspor


İncesu Gençlikspor 1-5 İsmail Okumuş FK


Cuma Uluçay Talasspor 1-4 Tomarza Belediyespor


Kafkasspor 0-3 Kılıçaslan Yıldızspor (Hükmen)



B Grubu


Yahyalı Gençlerbirliği 2-2 Anadolu Yıldızları


Göktürkspor 1-0 Sindelhöyükspor


Talas Anayurtspor 3-4 Yeni Erciyesspor


Yeni Kıranardıspor 3-0 Develi 1954 Gençlik (Hükmen)


Belsinspor 3-0 K. İdman Yurdu (Hükmen)



C Grubu


Sosun Birlikspor 2-1 Demirspor


Palasspor 4-4 Argıncık Esnafspor


Erkiletspor 4-4 Buğdaylıspor


Bünyan Belediyespor


Talas Denizspor 0-0 Bünyan Belediyespor


Erciyesgücü FK 3-0 Akkışlaspor (Hükmen)

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