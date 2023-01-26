Kayseri 1. Amatör Küme'de son 4 hafta

Kayseri Şeker 1.
Amatör Küme'de ligin bitimine 4. hafta kaldı.
1. Amatör Küme A, B ve C Gruplarında kalan son 4 haftada büyük heyecan yaşanacak. A Grubunda İsmail Okumuş FK, B Grubunda Belsinspor ve C Grubunda 1966 Turanspor liderliklerini sürdürüyorlar. A Grubunda 14.hafta geride kalırken B ve C Gruplarında ise 17.hafta geride kaldı. A Grubunda bu hafta sonu 15.hafta B ve C Gruplarında ise 18.hafta heyecanı yaşanacak. Kalan son 4 haftada hem zirve yarışı hem de play-off yarışı hem de alt sıralar yangın yeri. 1.Amatör Küme'de hafta sonu oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde;
A Grubu
Sanayi Esnafspor 6-3 Kocasinan Gençlikspor
Yerköyspor 0-2 Güneşspor
İncesu Gençlikspor 1-5 İsmail Okumuş FK
Cuma Uluçay Talasspor 1-4 Tomarza Belediyespor
Kafkasspor 0-3 Kılıçaslan Yıldızspor (Hükmen)
B Grubu
Yahyalı Gençlerbirliği 2-2 Anadolu Yıldızları
Göktürkspor 1-0 Sindelhöyükspor
Talas Anayurtspor 3-4 Yeni Erciyesspor
Yeni Kıranardıspor 3-0 Develi 1954 Gençlik (Hükmen)
Belsinspor 3-0 K. İdman Yurdu (Hükmen)
C Grubu
Sosun Birlikspor 2-1 Demirspor
Palasspor 4-4 Argıncık Esnafspor
Erkiletspor 4-4 Buğdaylıspor
Bünyan Belediyespor
Talas Denizspor 0-0 Bünyan Belediyespor
Erciyesgücü FK 3-0 Akkışlaspor (Hükmen)