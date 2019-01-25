İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri 1. Amatör Kümü U-19 Futbol Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde zirve yarışı veren Erkiletspor, ligde kalma mücadelesi içindeki rakibi Kayseri İdman Yurdu’nu zorda olsa 1-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde zirve yarışı veren Erkiletspor, ligde kalma mücadelesi içindeki rakibi Kayseri İdman Yurdu'nu zorda olsa 1-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.


Stat: Vali Muammer Güler


Hakemler: Emre Ünlü, Recep Güneş, Burhan Başpınar


Erkiletspor: Mustafa Alper, Ümit Salkın, Murat Taha, Ahmet Özdemir, Hüseyin Öz, Mesut Can, Nurettin Murat, Tolgahan Alan, Muhammet Taha, Murat Uyanık, Enes Çoksolak


Kayseri İdman Yurdu: Mehmet Yıldırım, Mustafa Karakaya, G.Akyıldız, Alim Usta, Ahmet Uzun, Caner Uzun, Sametcan Duygu, Ahmet Karahan, Rahim Özlü, Orhan Çınar, Hüseyin Özer


Gol: Dk.50 Murat Taha (Erkiletspor)


Kırmızı Kart: Dk.37 Murat Uyanık (Erkilet).

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.