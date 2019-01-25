Kayseri 1. Amatör Kümü U-19 Futbol Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde zirve yarışı veren Erkiletspor, ligde kalma mücadelesi içindeki rakibi Kayseri İdman Yurdu'nu zorda olsa 1-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Stat: Vali Muammer Güler

Hakemler: Emre Ünlü, Recep Güneş, Burhan Başpınar

Erkiletspor: Mustafa Alper, Ümit Salkın, Murat Taha, Ahmet Özdemir, Hüseyin Öz, Mesut Can, Nurettin Murat, Tolgahan Alan, Muhammet Taha, Murat Uyanık, Enes Çoksolak

Kayseri İdman Yurdu: Mehmet Yıldırım, Mustafa Karakaya, G.Akyıldız, Alim Usta, Ahmet Uzun, Caner Uzun, Sametcan Duygu, Ahmet Karahan, Rahim Özlü, Orhan Çınar, Hüseyin Özer

Gol: Dk.50 Murat Taha (Erkiletspor)

Kırmızı Kart: Dk.37 Murat Uyanık (Erkilet).