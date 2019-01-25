Kayseri 1. Amatör Kümü U-19 Futbol Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde orta sıralarda yer alan iki takımın karşılaşmasında Anadolu Yıldızlarıspor'u 1-0 mağlup eden Hacılar Erciyesspor üç puanın sahibi oldu.

Stat: Vali Muammer Güler

Hakemler: Mehmet Yeniay Turan Çelik Hüseyin Gencan

Hacılar Erciyesspor: İbrahim Coşar, Burak Kalkan, Yunus Emre, Batuhan Murat, Murat Eğrikılıç, Fevzi Tecir, Orhan Uzun, Bahadır Söylemez, Eyüp Çeliksoy, Ahmet Dalcı, Mehmet Türkmen

Anadolu Yıldızları: Hakan Ertan, Osman Kaçkar, Mert Meşeli, Ali Yıldız, Ali İzmirli, Kaan Delice, Serkan Yalçın, Murat Aydın, Karahan, Hasan Can, Berat Aydemir

Gol: D.25 Ahmet Dalcı(Hacılar Erciyesspor)

Kırmızı Kart: Dk.86 Murat Eğrikılıç (Hacılar Erciyes).