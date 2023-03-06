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Kayseri 1 gecede 9 defa sallandı

Kayseri’de gece saatlerinde meydana gelen 9 farklı deprem, paniğe yol açtı.

Kayseri'de gece saatlerinde meydana gelen 9 farklı deprem, paniğe yol açtı.


Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kayseri'de başlayan deprem furyası sürüyor. Bu gece 01.25'te Hacılar ilçesine bağlı Karpuzsekisi Mahallesi'nde olan 3.2 büyüklüğündeki depremin ardından şehirde sabaha kadar 8 farklı deprem meydana geldi. Depremler şu şekilde:


"01:25 Hacılar/Karpuzsekisi 3.2, 02:03 Hacılar/Karpuzsekisi 2.8, 02:08 Hacılar/Karpuzsekisi 2.9, 02:10 Boğazköprü 1.5, 02:46 Sarız/Yeşilkent 1.6, 03:00 Hacılar/Karpuzsekisi 1.8, 03:09 Hacılar/Karpuzsekisi 2.1, 03:37 Hacılar/Karpuzsekisi 1.5, 04:02 Hacılar/Karpuzsekisi 3.0."

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