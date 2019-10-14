Kayseri 1.Amatör Küme 4.Hafta sonuçları

Kayseri Birinci Amatör Küme A-B Gruplarında 4.
haftada oynanan 10 karşılaşma 42 gol atıldı. Bir takım ise haftayı BAY olarak geçti.
İşte 4.haftanın sonuçları;
Kayserigücü FK 1-2 Akkışla Gençlikspor
Argıncıkspor 1-1 Erciyes Reşadiye Gençlikspor
Kayseri Yavuzspor 1-2 Başakpınar Belediyespor
Amarat Gençlikspor 4-1 Yeni Esenspor
Yeşilhisar Belediyespor 3-2 Palasspor
Argıncık Esnafspor 2-4 Kayseri OSB Atletikspor
Gültepespor 3-2 Makfitspor
Yerköyspor 3-3 Esentepespor
Büyüleyenspor 0-4 Güneşspor
Tomarza Belediyespor 2-1 Kafkasspor