Kayseri 1.Amatör Küme 4.Hafta sonuçları

haftada oynanan 10 karşılaşma 42 gol atıldı. Bir takım ise haftayı BAY olarak geçti.

İşte 4.haftanın sonuçları;

Kayserigücü FK 1-2 Akkışla Gençlikspor

Argıncıkspor 1-1 Erciyes Reşadiye Gençlikspor

Kayseri Yavuzspor 1-2 Başakpınar Belediyespor

Amarat Gençlikspor 4-1 Yeni Esenspor

Yeşilhisar Belediyespor 3-2 Palasspor

Argıncık Esnafspor 2-4 Kayseri OSB Atletikspor

Gültepespor 3-2 Makfitspor

Yerköyspor 3-3 Esentepespor

Büyüleyenspor 0-4 Güneşspor

Tomarza Belediyespor 2-1 Kafkasspor