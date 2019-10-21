İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri 1.Amatör Küme 5.Hafta

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda 5.

haftada oynanan karşılaşmada Argıncıkspor, rakibi Güneşspor'u 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.


Stat: Vali Muammer Güler Stadı


Hakemler: Murat Özçetin, Mehmet Altıparmak, Ahmet Özkan


Argıncıkspor: Mustafa Alperen Karataş, Osman Koş, (Hüseyin Yılmaz dk.70) Ahmet Arsoy, (Emrah Aslan dk.75), Kaan Aşık, Yavuz Selim Kılıçaslan, Metin Yılmaz, Menduh Çökük, Ahmet Sebile, Kerem Göçek, Mevlüt Yılmaz, Fatih Çetinalp


Güneşspor: Ömer Sefa Tuna, Duran Kalalı, İhsan Göktaş, Enes Güler, Orhan Çankaya, Furkan, (Harun Karataş dk.65), Mehmet Yenilmez z, Turgut Vural, (Ali Coşkun dk.77), Osman Rızvan, Mehmet Durdu, (Hakan Somuncu dk.79), Emirhan Taşdemir


Goller: Fatih Çetinalp dk.25, Metin Yılmaz dk.38 ve 77, Yavuz Selim Kılıçaslan dk.73 (Argıncıkspor), Orhan Çankaya dk.56 (Güneşspor)


Kaçan Penaltı: Mehmet Durdu dk.55 (Güneşspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.