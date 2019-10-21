Kayseri 1.Amatör Küme 5.Hafta

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda 5.
haftada oynanan karşılaşmada Argıncıkspor, rakibi Güneşspor'u 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Murat Özçetin, Mehmet Altıparmak, Ahmet Özkan
Argıncıkspor: Mustafa Alperen Karataş, Osman Koş, (Hüseyin Yılmaz dk.70) Ahmet Arsoy, (Emrah Aslan dk.75), Kaan Aşık, Yavuz Selim Kılıçaslan, Metin Yılmaz, Menduh Çökük, Ahmet Sebile, Kerem Göçek, Mevlüt Yılmaz, Fatih Çetinalp
Güneşspor: Ömer Sefa Tuna, Duran Kalalı, İhsan Göktaş, Enes Güler, Orhan Çankaya, Furkan, (Harun Karataş dk.65), Mehmet Yenilmez z, Turgut Vural, (Ali Coşkun dk.77), Osman Rızvan, Mehmet Durdu, (Hakan Somuncu dk.79), Emirhan Taşdemir
Goller: Fatih Çetinalp dk.25, Metin Yılmaz dk.38 ve 77, Yavuz Selim Kılıçaslan dk.73 (Argıncıkspor), Orhan Çankaya dk.56 (Güneşspor)
Kaçan Penaltı: Mehmet Durdu dk.55 (Güneşspor)