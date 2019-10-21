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Kayseri 1.Amatör Küme 5.Hafta

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubunda zirve mücadelesi veren Kayserigücü, ligin 5.

haftasında oynadığı maçta Argıncık Esnafspor'u ikinci yarıda attığı goller ile 2-0 mağlup etmeyi başardı.


Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Oğuzhan Çadır, Yunus Emre Gerez, Yaşar Başağıl


Argıncık Esnafspor: Erdem Kurt, Emre Öksüz, (Tayyip Sağlam dk.59), Erkan Kızıltan, Samet Sarıçiçek, Fatih Karakuş, Engin Üçel, Seyfi Atıcı, (Saffan Karasu dk.59), Olcay Ülger, Durmuş Tarım, Duran Yılmaz, (Yusuf Koçkurt dk.75) Cafer Eroğlu


Kayserigücü FK: Mehmet Akbaş, Yavuz Özbey, Yakup Aslan, Burak Çizmeciler, Hasan Can Okumuş, İnanç Albayrak, (Uğur Karahançer dk.65), Emre Zeren, Adem Yönel, Onur Recep Çopur, Fevzi Can Şahin, Ahmet İkiz


Goller: Hasan Can Okumuş dk.52, Ahmet İkiz dk.56 (Kayserigücü FK)


Kırmızı Kart: Samet Sarıçiçek dk.89 (Argıncık Esnafspor)

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