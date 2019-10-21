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Kayseri 1.Amatör Küme 5.Hafta

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kafkasspor, Yeşilhisar Belediyespor 2-1 yenerek bu sezon ikinci mağlubiyetini aldı.


Stat: Agıncık Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Volkan Oğuz, İbrahim İmrağ, Serkan Yıldırım


Kafkasspor: E.Koray Albayrak, Sabri Doğan, Ekrem Gül, Osman, Burak Ekinci, Eser Şengül, Resul, Öner Demir, (Furkan Baykal dk.55), Seyit Alkoç, Bekir Böke, Fırat Durgut,


Yeşilhisar Belediyespor: Safa Karasu, Mehmet Kök, Hüseyin Gökşen, Yasin, F.Kamil Peker, Abdulsamet Köse, Recep Koçer, Abdülbaki Karamanoğlu,Yakup Erdoğan, Furkan Akburak, Şükrü Karadaş


Goller: Sabri Doğan dk.30, Furkan Baykal dk.69 (Kafkasspor), Yakup Erdoğan dk.85 Yeşilhisar Belediyespor)

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