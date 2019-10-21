Kayseri 1.Amatör Küme 5.Hafta

Kayseri Birinci Amatör Küme B GRubu ekiplerinden Sanayi Esnafspor, Makfitspor’u 4-1’lik sonuçla yenerek puanını 9’a çıkardı.
Kayseri Birinci Amatör Küme B GRubu ekiplerinden Sanayi Esnafspor, Makfitspor'u 4-1'lik sonuçla yenerek puanını 9'a çıkardı. Makfitspor ise bu sezon üçüncü mağlubiyetini aldı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Hacı Mehmet Ekmekyermez, Levent Yeşilyurt, Ahmet Özkan
Sanayi Esnafspor: Furkan Soyoğlu, Burak Kefkir, Erdal Demir, Mehmet Göksel, Hüseyin Çakır, Ömer Karlı, Erdal Kantemir, Yusuf Beyzıt, Metin Tanrısever, Furkan Karakaya, Gökhan Yeşilbaş
Makfitspor: Mehmet Polat, Canberk Yalçın, Abdulbaki Kurt, Eren Keleş, Mahmut Sami Birsengüven, İrfan Yeşim, Erkam Poyraz, Arif Öncü, Ahmet Köksal, Yunus Emre Kulan, Reul Kahriman
Goller: Gökhan Yeşilbaş dk.1-30 ve 88, Furkan Karakaya dk.15 (Sanayi Esnafspor), Erkam Poyraz dk.3 (Makfitspor)