Kayseri 1.Amatör Küme A Grubu: Gazi Osman Paşaspor: 1 - Güneşspor: 0

Amatör Küme A Grubu lideri Gazi Osman Paşaspor, Güneşspor'u Emrecan Tepedaş'ın golü ile 1-0 mağlup etti. Mavi lacivertliler aldığı kritik galibiyetle grup şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı. Zorlu maçta 4 kırmızı kart çıktı.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Furkan Ulu, Bekir Kahraman, Kazım Enes Çona

Gazi Osman Paşaspor: Yaşar Şener, Efekan Korkmaz, Adem Karataş, Abdulkerim Sain, Ahmet Sürmeli, Hasan Doğan, Cengiz Çay, Emrecan Tepedaş (Dk.90 Musa Örüş), Semihcan Gül, Silvan Gezer (Dk.75 Hakan Yılmaz), Mustafa Kozan (Dk.60 Mustafa Gezgin)

Kayseri Güneşspor: Mustafa Doğan, Mehmet Durdu, Cengizhan Bakar, Murat Altuner, Kürşat Cengiz (Dk.80 Osman Rızvan), Mustafa Kavdır (Dk.26 Ömer Sefa Tuna), Enbiya Kurtuluş, Emirhan Daşdemir (Dk.65 Mustafa Küçük), Fatih Demircan, Abdülsamet Ülger (Dk.80 Batuhan Bayhan)

Gol: Emrecan Tepedaş dk.78 (Gazi Osman Paşaspor)

Kırmızı Kartlar: Çetin Çay dk.78, Hakan Yılmaz dk.90+7, Yaşar Şener dk.90+8 (Gazi Osman Paşaspor), Ömer Sefa Tuna dk.90+8 (Kayseri Güneşspor)