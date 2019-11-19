İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri 1.Amatör Küme A Grubuna 1 hafta ara verildi

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda 1 hafta ara verilirken, B Grubunda heyecan devam edecek.


2019-2020 sezonu Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A Grubunda geçtiğimiz hafta sonu oynanan 9.hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. Oynanan 9.hafta karşılaşmaları sonrası Kayseri Futbol İl Temsilciliği A Grubuna 1 hafta ara verdi. İlk yarısı tamamlanan A Grubunda ligin ikinci yarısı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.


10 takımın kıyasıya mücadele ettiği Birinci Amatör Küme A Grubunda zirveyi 20'şer puanla Başakpınar Belediyespor ve Kayseri Yavuzspor paylaştı. Başakpınar Belediyespor ve Kayseri Yavuzspor'u Amarat Gençlikspor, Esentepespor ve Argıncıkspor takımları takip ediyor. Ligin son iki sırasında ise Yeni Esenspor ve Büyüleyenspor yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.