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Kayseri 1.Amatör Küme B-Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubunda ligin ilk maçında Sanayi Esnafspor, Kayseri OSB Atletikspor’u 2-1 mağlup etti.

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubunda ligin ilk maçında Sanayi Esnafspor, Kayseri OSB Atletikspor'u 2-1 mağlup etti. 3 golün atıldığı gergin maçta 2 kırmızı kart çıktı.


Stat: Vali Muammer Güler Stadı


Hakemler: Arman Erkılıç, Fatih Han Ayar, Oğuzhan Çadır


Sanayi Esnafspor: Furkan Soyoğlu, Burak Kefkir, Mehmet Göksel, Erdal Demir, Yusuf Beyazıt, Erdal Kandemir, Fatih Çetin, Selçuk Varlı, Furkan Karakaya, Hüseyin Çakır , Gökhan Yeşilbaş


Kayseri OSB Atletikspor: Ali Birol, Mustafa Yeşil, Emre Şimşek, Yusuf Aydoğdu, Serkan Yıldız, Yunus Emre Altıntaş, Ali Çakıcı, Mecit Kayabaşı, Eray Lafcı, Ömer Yıldız, Mustafa Aydın


Goller: Gökhan Yeşilbaş dk 70 (pen) ve 82 (Sanayi Esnafspor) Ömer Yıldız dk 30 (Kayseri OSB Atletikspor)


Kırmızı Kartlar: Emre Şimşek, Serkan Yıldız (Kayseri OSB Atletikspor)

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