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Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda orta sıralarda yer alan Akkışla Gençlikspor ile Sanayi Esnafspor karşı karşıya geldi.

1-0 geriden gelen Akkışla Gençlikspor, rakibi Sanayi Esnafspor'u 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.



Stat: Erkilet Stadı


Hakemler: Hüseyin Keğin, Ahmet İnci, Mustafa Soner Yüce


Akkışla Gençlikspor: Ömer Poyraz, Mehmet Bekar, Onur Kişi, (Dk.56 Eren Ertekin), Mehmet Çatalkaya, (Dk.80 Vedat Mortaş), Halil İbrahim Avcı, Önder Şen, Tuğrul Kelek, Yaşar Başkurt, (Dk.50 Hakan Daşdemir), Onur Avcı, Hüseyin Öz, Emre Ağırbaş


Sanayi Esnafspor: Selahattin Uçar, Erdal Demir, Burak Kefkir, Ömer Karlı, Metin Tanrısever, Furkan Karakaya, Hüseyin Çakır, Furkan Karaağaç,(Dk.65 Eyüp Nayman), Gökhan Yeşilbaş, Mustafa Çetin (Dk.66 Mehmet Göksel), Ahmet Tidim, (Dk.77 Fatih Çetin)


Goller: Onur Avcı (Dk.65), Hüseyin Öz (Dk.85) (Akkışla Gençlikspor), Ahmet Tidim (Dk.45+2) (Sanayi Esnafspor)

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