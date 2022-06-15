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Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu: Kocasinan Gençlikspor: 5 - Yeni Esenspor: 1

Kayseri 1.

Amatör Küme B Grubu maçında Kocasinan Gençlikspor, rakibi Yeni Esenspor'u 5-1 mağlup ederek 3 puan kazandı.



Stat: Erkilet 1 Nolu


Hakemler: Rıza Öztürk, Mustafa Bulduk, İbrahim Bayram


Kocasinan Gençlikspor: Alpaslan Ötüken, Emin Osman Kahveci, Ahmet Kahveci, Cankat Yalçın, Bayram Altundağ, Musa Küpeli, Okan Duran, Seyit Bilecen, Ramazan Bulmuş, Ahmet Soyak, Şerafettin Sevim


Yeni Esenspor: Emre Yenidoğan, Okan Poyraz, Ozan Sarıyer, Ali Bektaş, Durmuş Tarım (Çağrı Kartal), Özkan Dönmez, Kahraman Yurday, Emrah S. , Berkay Özdem, Ahmet Aslan, Mehmet Kayan


Goller: Ahmet Soyak Dk. 13 ve 36, Okan Duran Dk.25, Emin Osman Kahveci Dk.34, Şerafettin Sevim Dk.40 (Kocasinan Gençlikspor) Çağrı Kartal dk.85 (Yeni Esenspor)

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