Kayseri 1.Amatör Küme B Grubunda son 3 haftaya girildi

Hem şampiyonluk yarışında hem de küme düşme potasında son 3 haftaya girildi. Şampiyonluk yarışında 4 takımın kıyasıya devam ederken, küme düşme hattında ise 3 takım ligde kalma adına mücadele ediyor.

B Grubunda 19.hafta maç sonuçları;

Tomarza Belediyespor 2-1 Kayserigücü FK

Kafkasspor 1-7 Gültepespor

Palasspor 4-2 Sanayi Esnafspor

Makfitspor 0-0 Argıncık Esnafspor

OSB Atletikspor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)

Akkışla Gençlikspor (BAY)