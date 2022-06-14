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Kayseri 1.Amatör Küme C Grubu: Argıncıkspor farklı kazandı

Kayseri 1.

Amatör Küme C Grubu maçında Argıncıkspor, rakibi Develi Erciyesspor'u 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek 3 puanı aldı.


Stat: Erkilet Stadı


Hakemler: Hacı Güverti, Sema Çetin, Nail Berkant, Ünal Adıgüzel


Argıncıkspor: Kemal Çelik, (Şaban Salih dk.55), Tahir Can Çeçen, Kaan Aşık, Sedat Kurt, Yavuz Selim Kılıçaslan, Hacı Mert Cingöz, Yunus Emre Mert, (Osman Koş dk.55), Mehmet Gençoğlu, Fethi Kaplan, (Mert Yusuf Aslan dk.55), Mesut Dalkıran, (Enes dk.55), Bahri Gören, (Lütfullah Demirezen dk.55)


Develi Erciyesspor: Mustafa Onur Sümengel, Adem, (Emre Akgöz dk.42), Ömer Faruk Akburak, Zeki Özsoy, Serhat Dikkartın, Erkan Aknaz, Emre Özsündül, Arif Toker, Mustafa Palamut, Abdullah Dağdeviren, (Burak Kaya dk.80), Ahmet Arda Satış


Goller: Yavuz Selim Kılıçaslan dk. 5 ve 35, Tahir Can Çeçen dk. 11.dk, Sedat Kurt dk.18, Yunus Emre Mert dk.33 ve 38, Fethi Kaplan dk.43 ve 54 (Argıncıkspor)

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