Kayseri 1.Amatör Küme F Grubu: Erciyesgücü FK: 5 - İncesu Gençlikspor: 0

Kayseri 1.
Amatör Küme F Grubu 10. hafta maçında Erciyes Futbol Kulübü, rakibi İncesu Gençlikspor'u 5-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Stat: Erkilet Stadı
Hakemler: Ahmet Pakırcı, Harun Soyeşik, Kadir Çelikbaş
Erciyesgücü FK: Yunus Karamanoğulları, Kemal Çelik (Dk.35 Ahmet Taş), Adem Halis, İnanç Albayrak (Dk.75 Ahmet Sami), Zekai Kepezkaya (Dk.46 Umutcan Soytürk), Çağatay Duran (Dk.65 Eren Yıldız), Musa Güneş, Emin Sezer, Ahmet İkiz (Dk.46 Samet Can Sayan), Turan Özbek, Gökhan Yeşilbaş
İncesu Gençlikspor: Ebubekir Atasever, Hayri Pınarbaşı, Tarık Çetin (Dk.73 İsmail Öztürk), Burhan Bayram (Dk.79 Akif Demir), Serhat Şimşir (Dk.60 Atilla), Turgut, Kadir Can Kuzu, Yaşar Toprak (Dk.73 Kaan Maviyıldız), Selahattin Kızılışık, Sinan Yıldırım
Goller: Gökhan Yeşilbaş dk.20 ve 49, Sametcan Sayan dk.62, Turan Özbek dk.67, Musa Güneş dk.70 (Erciyesgücü FK)