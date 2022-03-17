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Kayseri 1.Amatör Küme ilk hafta programı açıklandı

Kayseri Adem Özbek 1.

Amatör Küme'de 2021-2022 sezonu Pazar günü başlıyor. Sezonun ilk haftasının maç programı açıklandı.


Amatör Küme A, B, C, D, E ve F gruplarında 1. hafta maç programı belli oldu. Futbol İl Temsilciliği yeni maç programını yayınladı. İlk kez 6 grupta 53 takımın kıyasıya mücadelesi ile başlayacak olan 1. haftada bütün maçlar Pazar günü 11 farklı sahada oynanacak. İlk haftanın programı ise şu şekilde:


20 Mart 2022 Pazar Argıncık Stadı 1 Nolu Saha


10.00 Cırgalanspor-Erciyes İdmangücü


12.00 Yeni Esenspor-Kayseri Meysuspor


14.00 Kocasinan Gençlikspor-Sindelhöyükspor


16.00 Sungur FK-Kuşçu Mithatpaşaspor


20 Mart 2022 Pazar Argıncık Stadı 2 Nolu Saha


10.00 Kafkasspor-Kılıçaslan Yıldızspor


20 Mart 2022 Pazar Vali Muammer Güler Stadı


10.00 Kayseri Simya Koleji-Gazi Osman Paşaspor


12.00 Kayseri İdman Yurdu-Yeni Kıranardıspor


14.00 İsmail Okumuş FK-Yahyalı Gençlerbirliği


16.00 Cuma Uluçay Talasspor- Kayseri Demirspor


20 Mart 2022 Pazar Erkilet Stadı 1 Nolu Saha


10.00 Göktürkspor-Anbar Kızılırmakspor


12.00 Anayurt Finalspor-Sümerspor


14.00 Yemlihaspor-Pınarbaşı Belediyespor


16.00 Sosun Birlikspor- Erciyesgücü FK


20 Mart 2022 Pazar Erkilet Stadı 2 Nolu Saha


10.00 Erkiletspor-Develi 1954 Spor


12.00 Talas Denizspor-Y.B.Şafakspor


14.00 Sarız Anadoluspor-Argıncıkspor


20 Mart 2022 Pazar Yeşilhisar İlçe Stadı


13.00 Yeşilhisar Belediyespor-1966 Turanspor


20 Mart 2022 Pazar Bünyan İlçe Stadı


11.00 Bünyan Belediyespor-Belsinspor


13.00 Palasspor-Fevzi Çakmakspor


20 Mart 2022 Pazar Yeşilhisar İlçe Stadı


13.00 Yeşilhisar Belediyespor-1966 Turanspor


20 Mart 2022 Pazar Develi İlçe Stadı


11.00 Büyüleyenspor-Güneşli Gençlikspor


20 Mart 2022 Pazar Yahyalı İlçe Stadı


13.00 Yerköyspor-Yeşilspor


20 Mart 2022 Pazar İncesu İlçe Stadı


13.00 İncesu Gençlikspor-Akkışla Gençlikspor


20 Mart 2022 Pazar Mimarsinan Serkent Stadı


11.00 Anadolu Yıldızları-Kayseri Sağlıkspor


13.00 Yeni Erciyesspor-Kayseri Olimpikspor

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