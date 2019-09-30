Kayseri 1.Amatör Küme

Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda bu sezon ilk maçına çıkan Palasspor, deplasmanda oynadığı maçta Kafkasspor'u 4-2 yenerek sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Volkan Oğuz, İsmail Sakar, Emir Ahmet Bölükbaşı

Kafkasspor: Koray Albayrak, Osman Altıntaş, (Sabri Doğan dk 60), Ekrem Gül, Bekir Böke, Burak Ekinci, Osman Kutay Altıntaş, (Seyit Alkoç dk 59), Fırat Durkut, Eser Şengül, M.Enes Cingöz , (Koray dk 65), Furkan Baykal, Mert Can Avcı

Palasspor: Semih Beştaş , Bekir Bolat, Ahmet Kara, Bayram Toy, Namık Tanrıverdi, (İhsan Göktekin dk 65), Hacı Baykuş, (Muhammed Yılmaz dk 85), Özgür Çapan, Emre, Murat Öztürk, Abdullah Koçer, Erdinç Cengiz

Goller: Eser Şengül dk 19 ve 41 (Kafkasspor), Bekir Böke dk 14 (kendi kalesine), Namık Tanrıverdi dk 39, Abdullah Koçer dk 50, Bekir Bolat dk 85 (penaltı) (Palasspor)