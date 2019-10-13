Kayseri 1.
Amatör Küme maçında Kayserigücü rakibi Akkışla Gençlikspor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Kemal Deliktaş, Serkan Yıldırım, Mustafa Kadıoğlu
Kayserigücü: Mehmet Akbaş, Yavuz Özbey, Yakup Aslan, Mahmut Altay, Burak Çizmeciler, Can Okumuş, Furkan Şentürk, İnanç Albayrak, Emre Zeren, Recep Onur Çopur, Adem Yönel
Akkışla Gençlikspor: Ömer Poyraz, Osman Çamdal, Tuğrul Kelek, Halil İbrahim Avcı, Önder Şen, Vedat Mortaş, Mustafa Tanyolu, Ferhat Dost, Emre Ağırbaş, Hakan Daşdemir
Goller: İnanç Albayrak Dk.68 (Kayserigücü) Ferhat Dost Dk.6, Mustafa Tanyolu Dk.11 (Akkışla Gençlikspor)
Kırmızı Kart: Furkan Şentürk dk 60 (Kayserigücü)