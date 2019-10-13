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Kayseri 1.Amatör Küme

Kayseri 1.

Amatör Küme maçında Kayserigücü rakibi Akkışla Gençlikspor'a 2-1 mağlup oldu.


Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha


Hakemler: Kemal Deliktaş, Serkan Yıldırım, Mustafa Kadıoğlu


Kayserigücü: Mehmet Akbaş, Yavuz Özbey, Yakup Aslan, Mahmut Altay, Burak Çizmeciler, Can Okumuş, Furkan Şentürk, İnanç Albayrak, Emre Zeren, Recep Onur Çopur, Adem Yönel


Akkışla Gençlikspor: Ömer Poyraz, Osman Çamdal, Tuğrul Kelek, Halil İbrahim Avcı, Önder Şen, Vedat Mortaş, Mustafa Tanyolu, Ferhat Dost, Emre Ağırbaş, Hakan Daşdemir


Goller: İnanç Albayrak Dk.68 (Kayserigücü) Ferhat Dost Dk.6, Mustafa Tanyolu Dk.11 (Akkışla Gençlikspor)


Kırmızı Kart: Furkan Şentürk dk 60 (Kayserigücü)

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