Kayseri 1.
Amatör Küme 4.haftasında maçında Kayseri Yavuzspor, Başakpınar Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Kemal Deliktaş, Yakup Aksoy
Kayseri Yavuzspor: Anıl Tekin, Tolga Taşoluk, M.Burak Ekici, Birkan Çelik, Sedat Özdemir, Hacı Osman Cengiz, (Alper Demirel dk.46), Tugay Taşoluk, Ali Püsküllü, Ramazan Bulmuş, Mehmet Orçan, İsmail Mete (Fatih Bağcı dk.46)
Başakpınar Belediyespor: Batuhan Karakoç, Tuncay Sarataş, Samet Yılmaz, Umut Akyol, Engincan Özcan, Enes Koç, İsmail Erdi Halis, Ahmed Asaa Mohd, Harun Aslan, Resul Yıldırım, Salih Kamacı
Goller: Tugay Taşoluk Dk.70 (Kayseri Yavuzspor) İsmail Erdi Halis Dk.44, Resul Yıldırım Dk.85 (Başakpınar Belediyespor)