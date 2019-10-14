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Kayseri 1.Amatör Küme

Kayseri 1.

Amatör Küme 4.hafta maçında Gültepespor rakibi Makfitspor'u 3-2 mağlup etti.


Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Murat Özçetin, Onur Öztal, Nail Berkant Sarıkaya


Gültepespor: Taha Navruz, İsrafil Vural Bir, Kubilay Babacan, (Alihan Soyak dk.65), Emrah Deveci, Hüseyin Saltık, Niyazi Türkan, Emre Altınkaya, Turgut Kıvrak, Şahin Boz, Ömer Mete, (Atakan Umar dk.70), Ünal Narinç


Makfitspor: Mehmet Polat, Canberk Yalçın, Eren Keleş, Emrah Demir, Kerem Bahadır Teke, Yunus Emre Kulan, Erkam Boyraz, Mahmut Sami Birsengüven, (Arif Öncü dk.67), Mehmet Akif Kurt, (Emir Keleş dk.67), Resul Kahriman, Engin Tuluk, (Hasan Öztaş dk.46)


Goller: Emre Altınkaya dk.15-58, Ünal Narinç dk.25 (Gültepespor) Yunus Emre Kulan Dk.4, Erkam Boyraz Dk.75 (Makfitspor)

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