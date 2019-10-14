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Kayseri 1.Amatör Küme

Kayseri 1.

Amatör Küme A Grubu 4.hafta karşılaşmasında Argıncıkspor ile Erciyes Reşadiye Gençlikspor 1-1 berabere kaldı.


Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Hakan Çam, Abdulkadir Keğin, Emre Ünlü


Argıncıkspor: Mustafa Alperen Karataş, Osman Koş (Hüseyin Yılmaz dk.65), Kaan Aşık, Yavuz Selim Kılıçaslan, Metin Yılmaz, Menduk Çökük, Ahmet Sebile, Kerem Göçek, (Mevlüt Buğra Köknar dk 80), Mevlüt Yılmaz, Fatih Çetinalp (Haydar Cüce dk. 75)


Erciyes Reşadiye Gençlikspor: İbrahim Demirtaş, Paşacan Demirkaya, Ahmet Fidan, Halil Eren, Kadir Yılmaz, Tahsin Erarslan, Hakan Bıyık, Engin Yakut, Ahmet Pınar, Umut Üçel, Murat Tahmaz


Goller: Tahsin Erarslan Dk.26 (Erciyes Reşadiye Gençlikspor) Metin Yılmaz Dk.35 (penaltı) (Argıncıkspor)

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