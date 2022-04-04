Kayseri 1.Amatör Küme: Kocasinan Yemlihaspor: 3 - Anayurt Finalspor: 1

Amatör Küme E Grubunda mücadele eden Kocasinan Yemlihaspor, ligin 3. haftasında oynadığı maçta Anayurt Finalspor'u 3-1 mağlup ederek 3'de 3 yaptı.

Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Rıza Öztürk, Kadir Çelikbaş, Hamza Yıldız

Kocasinan Yemlihaspor: Altay Öztürk, Sami İnkayası, Ömer Faruk Karaca, (Yakup Kozan dk.45), Ömer Yasin Evler, Serhat Özdemir, Yusuf Berat Özbilek, (Mehmet Öner dk.77 ) Ahmet Arsoy, Murat Çift, (Aşkın Okur dk.68), Mustafa Bartu, (Mustafa Yıldırım dk.77) Adem Yönel, Resul Salma

Anayurt Finalspor: Ramazan Dukan, Alican Haskara, Hasan Demirağ, Mustafa Tunç, Enes Türkkan, (Kerim dk.46), Şehmuz Dukan, Yahya Kemal Düzgün, Ali B. Taşlak, Görkem Çetin, İlker Angıt, Ali Hayret

Goller: Ahmet Arsoy dk.10, Adem Yönel dk.56 ve 90 (Kocasinan Yemlihaspor), İlker Angıt dk.32 (Anayurt Finalspor)

Kırmızı Kart: İlker Angıt dk.56 (Anayurt Finalspor )