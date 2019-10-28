Kayseri 1.Amatör Küme nefes kesiyor

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında büyük heyecan yaşanıyor.
Oynanan 10 karşılaşmada 35 gol atıldı. Hem A Grubunda hem de B Grubunda bir birinden önemli karşılaşmalar oynandı.
İşte 6.Haftanın sonuçları şu şekilde;
Esentepespor 3-0 Yeni Esenspor
Amarat Gençlikspor 0-3 Güneşspor
Argıncıksoor 4-0 Büyüleyenspor
Kayserigücü FK 6-0 Palasspor
Kayseri Yavuzspor 3-2 Erciyes Reşadiye Gençlikspor
Sanayi Esnafspor 1-2 Akkışla Gençlikspor
Gültepespor 1-1 Argıncık Esnafspor
Kayseri OSB Atletikspor 3-0 Kafkasspor
Yerköyspor 0-0 Başakpınar Belediyespor
Yeşilhisar Belediyespor 0-6 Tomarza Belediyespor
Makfitspor (BAY)