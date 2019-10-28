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Kayseri 1.Amatör Küme nefes kesiyor

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında büyük heyecan yaşanıyor.

Oynanan 10 karşılaşmada 35 gol atıldı. Hem A Grubunda hem de B Grubunda bir birinden önemli karşılaşmalar oynandı.



İşte 6.Haftanın sonuçları şu şekilde;


Esentepespor 3-0 Yeni Esenspor


Amarat Gençlikspor 0-3 Güneşspor


Argıncıksoor 4-0 Büyüleyenspor


Kayserigücü FK 6-0 Palasspor


Kayseri Yavuzspor 3-2 Erciyes Reşadiye Gençlikspor


Sanayi Esnafspor 1-2 Akkışla Gençlikspor


Gültepespor 1-1 Argıncık Esnafspor


Kayseri OSB Atletikspor 3-0 Kafkasspor


Yerköyspor 0-0 Başakpınar Belediyespor


Yeşilhisar Belediyespor 0-6 Tomarza Belediyespor


Makfitspor (BAY)

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