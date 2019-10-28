Kayseri 1.Amatör Küme nefes kesiyor

Oynanan 10 karşılaşmada 35 gol atıldı. Hem A Grubunda hem de B Grubunda bir birinden önemli karşılaşmalar oynandı.

İşte 6.Haftanın sonuçları şu şekilde;

Esentepespor 3-0 Yeni Esenspor

Amarat Gençlikspor 0-3 Güneşspor

Argıncıksoor 4-0 Büyüleyenspor

Kayserigücü FK 6-0 Palasspor

Kayseri Yavuzspor 3-2 Erciyes Reşadiye Gençlikspor

Sanayi Esnafspor 1-2 Akkışla Gençlikspor

Gültepespor 1-1 Argıncık Esnafspor

Kayseri OSB Atletikspor 3-0 Kafkasspor

Yerköyspor 0-0 Başakpınar Belediyespor

Yeşilhisar Belediyespor 0-6 Tomarza Belediyespor

Makfitspor (BAY)