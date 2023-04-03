Kayseri 1.Amatör Küme Play-Off: Talas Anayurtspor: 2 - Güneşspor: 1

Amatör Küme Play-Off 2. maçında Talas Anayurtspor ile Güneşspor karşı karşıya geldi. Zorlu doksan dakika sonunda gülen 2-1'lık sonuçla Talas Anayurtspor oldu.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, Turan Çelik, Hamza Yıldız

Talas Anayurtspor: Deniz, Bahri Gören, Doğan Bilgin, Mehmet Beştepe, Ahmet Sürmeli, Serhat Pakır, Okan Gürkan Yeter, Samet Dağlı, (Mehmet Gül ? dk.90+1), Metin Yılmaz, (Aziz Mahmut Gül dk.60), Semihcan Gül, Batuhan Taştan,

Güneşspor: Ömür Tuzcu, Alaattin Sayın, Onur Kaan Ünal, Erdin Kaynar, (Erkan Erol dk.86), Burak Furkan Pakırcı, (Kürşat Cengizdk.60), Abdulsamet Ülger, Egemen Polat, (Mert Yusuf Aslan dk.76), Ahmet Emin Karaca, Bahattin Can Ardıç, Emre Çolak, Fatih Demircan

Goller: Semihcan Gül (Dk. 22), Mehmet Beştepe (Dk. 65) (Talas Anayurtspor), Emre Çolak (Dk. 45+2) (Güneşspor)