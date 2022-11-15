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Kayseri 1.Amatör Küme: Sanayi Esnafspor: 1 - Tomarza Belediyespor: 7

Kayseri 1.

Amatör Küme A Grubu 8. hafta maçında Sanayi Esnafspor ile Tomarza Belediyespor karşılaştı. 8 golün atıldığı maçı mavi beyazlılar kazandı.


Stat: Erkilet 1 Nolu


Hakemler: Aydoğan Mantar, Mustafa Bulduk, Baki Özdemir


Sanayi Esnafspor: Ömer Duran, Halil Sarıkaya, Zeki Uçar, Barış Deniz, Batuhan Gümüş, Deniz Karatut, Mustafa Kocakaya, Serhat Karataş, Fatih Çetin, Reşit Furkan Temur, Ramazan Başer


Tomarza Belediyespor: Hakan Aksoy, Abdullah Halit Ulucan, Yusuf Işık, Fatih Akbudak, Mert Celayir, Şükrü Pekel, Halil İbrahim Güney, İsa Eren Karabağ, Oğuz Menekşe, Hakan Gazcıoğlu, Erol Hayta


Goller: Deniz Karatut Dk.4, (Sanayi Esnafspor) Erol Hayta Dk. 35 ve 44, Hakan Gazcıoğlu Dk.65,78 ve 82, Halil İbrahim Güney Dk.75 ve 80 (Tomarza Belediyespor)

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