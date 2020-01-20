Kayseri 1.Amatör Küme sona gelindi

A Grubunda son haftaya girilirken, B Grubunda ise hem şampiyonluk yarışı hem küme düşme potasında heyecan ise sürüyor.

A Grubu Maç Sonuçları

Kayseri Yavuzspor 3-0 Büyüleyenspor (Hükmen)

Başakpınar Belediyespor 4-2 Erciyes Reşadiye Gençlikspor

Argıncıkspor 0-2 Amarat Gençlikspor

Yerköyspor 5-2 Yeni Esenspor

Güneşspor 2-5 Esentepe spor

B Grubu Maç Sonuçları

Kayserigücü FK 3-1 Kafkasspor

Makfitspor 3-2 Akkışla Gençlikspor

Gültepespor 6-3 Palasspor

Sanayi Esnafspor 1-3 Argıncık Esnafspor

Kayseri OSB Atletikspor 3-2 Tomarza Belediyespor