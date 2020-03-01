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Kayseri 1.Amatör Küme U19 Ligi 16.Hafta

Kayseri Birinci Amatör Küme U19 Liginin 16.

haftasında lider Talasgücü Belediyespor, rakibi Kayseri Yolspor'u 6-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.


Stat: Erkilet 2 Nolu Saha


Hakemler: Ahmet Çıtak, Mustafa Kalaycı, Furkan Karataş


Kayseri Yolspor U19: İmdat Mercan, Murat Akbulut, Hamit Doğan, Efekan Çimen, Okan Kılıç, Tevfikcan Albayrak, (Yakup Bülbül dk.25) İbrahim Doğukan Örnek, Yunus Güneri, ( Kasum Argun dk.75), Mustafa Saylağ, Samet Uçar, Bahattin Ardıç (Ali Osman Ergüner dk.80)


Talasgücü Belediyespor U19: Gürsel Can Koçer, Uğur Taşpınar, ( Hanifi Güray dk.75), Ahmet Karahan, Kaan Haydar Şahin, Melih Faruk Demir, Ali Avcı, (Muhammet Aktan dk.75), Emrecan Akkaya, (Muharrem Sahar dk.67), Kubilay Kaan Türk, Abdulsamed Demirel, Furkan Köylü, Dursun Erdem Yıldız,


Goller: Bahattin Ardıç (dk.49) (Kayseri Yolspor U19), Kubilay Kaan Türk (dk.18 ve dk.60), Ali Avcı (dk.22), Melih Faruk Demir (dk.60), Muharrem Sahar (dk.70), Kaan Haydar Şahin (dk.85) (Talasgücü Belediyespor U19)

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