Kayseri 1.Amatör Küme U19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U19 Ligi 2.
hafta karşılaşmasında Kayseri OSB Atletikspor, Kayseri Demirspor'u 4-0 mağlup etti.
Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Yusuf Uğurlu, Abdulkadir Keğin, Muhammed Emin Çolak
Kayseri OSB Atletikspor U19: Adem Özdemir, Muzaffer Sekmen, Emre Karakaya, Adem Aksoy, Emre Şimşek, Muhammed Yasin Bilir, (Dk.62 Tunahan Eroğlu), Turhan Samet Bozkurt *** Mustafa Gökay Kılıçkaya *** Abdullah Mortaş, (Dk.70 Yiğit Başaran Hava), Çağrı Doğan, Emirhan Kersanlı (Dk.42 Çağlar Aras)
Kayseri Demirspor U19: Yüksel Karslıoğlu, Alican Koçer, Murat Çakmak, Raşit Arslan, Emircan Koçer, Adem Ulu, (Dk.46 Behçet Ekinci), Mehmet Koçak, Anıl Taş, Furkan Erdoğan, (Dk.60 F.Gökhan), F.Taha Kınacı, Serkan Erdoğan
Goller: Dk.15 Emirhan Kersanlı, Dk.30 Emre Karakaya, Dk.50 Abdullah Mortaş, Dk.75 Çağrı Doğan (Kayseri OSB Atletikspor U19)