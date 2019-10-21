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Kayseri 1.Amatör Küme'de büyük heyecan

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında 5.

hafta geride kaldı. 5.hafta sonunda oynanan 10 maçta toplam 45 gol atıldı.


İşte 5.haftanın sonuçları;


Akkışla Gençlikspor 2-3 Gültepespor


Sanayi Esnafspor 4-1 Makfitspor


Güneşspror 1-4 Argıncıkspor


Kafkasspor 2-1 Yeşilhisar Belediyespor


Argıncık Esnafspor 0-2 Kayserigücü FK


Yeni Esenspor 2-6 Kayseri Yavuzspor


Başakpınar Belediyespor 2-1 Esentepespor


Erciyes Reşadiye Gençlikspor 0-1 Amarat Gençlikspor


Büyüleyenspor 3-6 Yerköyspor


Palasspor 3-1 Kayseri OSB Atletikspor

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