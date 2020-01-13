İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri 1.Amatör Küme'de nefesler tutuldu

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile heyecan devam etti.

A Grubunda Başakpınar Belediyespor'un ardından Kayseri Yavuzspor'da şampiyonluğunu ilan ederken B Grubunda ise büyük heyecan devam ediyor.



A Grubu maç sonuçlar;


Kayseri Yavuzspor 3-2 Kayseri Güneşspor


Başakpınar Belediyespor 0-0 Yeni Esenspor


Argıncıkspor 4-3 Yerköyspor


Esentepespor 1-3 Erciyes Reşadiye Gençlikspor


Amarat Gençlikspor 3-0 Büyüleyenspor (Hükmen)


B Grubu maç sonuçları;


Palasspor 1-4 Kayserigücü FK


Akkışla Gençlikspor 2-1 Sanayi Esnafspor


Kafkasspor 2-2 OSB Atletikspor


Argıncık Esnafspor 1-4 Gültepespor


Tomarza Belediyespor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.