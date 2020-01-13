Kayseri 1.Amatör Küme'de nefesler tutuldu

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile heyecan devam etti.
A Grubunda Başakpınar Belediyespor'un ardından Kayseri Yavuzspor'da şampiyonluğunu ilan ederken B Grubunda ise büyük heyecan devam ediyor.
A Grubu maç sonuçlar;
Kayseri Yavuzspor 3-2 Kayseri Güneşspor
Başakpınar Belediyespor 0-0 Yeni Esenspor
Argıncıkspor 4-3 Yerköyspor
Esentepespor 1-3 Erciyes Reşadiye Gençlikspor
Amarat Gençlikspor 3-0 Büyüleyenspor (Hükmen)
B Grubu maç sonuçları;
Palasspor 1-4 Kayserigücü FK
Akkışla Gençlikspor 2-1 Sanayi Esnafspor
Kafkasspor 2-2 OSB Atletikspor
Argıncık Esnafspor 1-4 Gültepespor
Tomarza Belediyespor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)