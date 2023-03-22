İhlas Haber Ajansı

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Kayseri 1.Amatör Küme'de Play-Off ve Play-Out programı belli oldu

Kayseri Şeker 1.

Amatör Küme'de, normal sezonun ardından Play-Off ve Play-Out heyecanı yaşanacak.


Amatör Küme'de 2022-2023 sezonu hafta sonu oynanan maçların ardından tamamlandı. Şampiyon olan takımların ardından A Grubu'nda Güneşspor, B Grubu'nda Talas Anayurtspor ve C Grubu'nda Sosun Birlikspor takımları Play-Off vizesi alan takımlar oldu. Play-Off heyecanın yanı sıra Play-Out heyecanı da yaşanacak. Play-Outta ise Anadolu Yıldızları, Yerköyspor ve Erciyesgücü FK takımları ise ligde kalma mücadelesi verecek.


Play-Off ve Play-Out maç programı şu şekilde;


26 Mart Pazar (Play-Off)


Güneşspor-Sosun Birlikspor


Talas Anayurtspor (BAY)


26 Mart Pazar (Play-Out)


Erciyesgücü FK-Yerköyspor


Anadolu Yıldızları (BAY)

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