Kayseri 1.Amatör Küme'de şampiyonluk heyecanı devam ediyor

Hem A Grubunda hem de B Grubunda son haftalara girilirken şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattında alev alev yanıyor.

İşte haftanın maç sonuçları;

Sanayi Esnafspor 1-0 Makfitspor

Güneşspor 2-0 Amarat Gençlikspor

Kayserigücü FK 2-1 Argıncık Esnafspor

Gültepespor 3-3 Akkışla Gençlikspor

Yeni Esenspor 1-4 Esentepespor

Kayseri OSB Atletikspor 3-1 Palasspor

Erciyes Reşadiye Gençlikspor 2-1 Kayseri Yavuzspor

Başakpınar Belediyespor 4-1 Yerköyspor