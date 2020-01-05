Kayseri 1.Amatör Küme'de şampiyonluk heyecanı devam ediyor

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Hem A Grubunda hem de B Grubunda son haftalara girilirken şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattında alev alev yanıyor.
İşte haftanın maç sonuçları;
Sanayi Esnafspor 1-0 Makfitspor
Güneşspor 2-0 Amarat Gençlikspor
Kayserigücü FK 2-1 Argıncık Esnafspor
Gültepespor 3-3 Akkışla Gençlikspor
Yeni Esenspor 1-4 Esentepespor
Kayseri OSB Atletikspor 3-1 Palasspor
Erciyes Reşadiye Gençlikspor 2-1 Kayseri Yavuzspor
Başakpınar Belediyespor 4-1 Yerköyspor