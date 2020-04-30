İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri 1.Amatör Küme'den üç şampiyon tamam

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan tamamlanırken 3 takım bir üst lige çıktı.

Süper Amatör Küme vizesi alacak 4. takımın belirlenmesi bekleniyor.


2019-2020 futbol sezonunda Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A Grubunda 42 puanla Başakpınar Belediyespor, 41 puanla Kayseri Yavuzspor'un yanı sıra B Grubunda 42 puanla Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, Süper Amatör Küme vizesi almayı başardı. 2020-2021 futbol sezonunda Süper Amatör Küme'de mücadele edecek bu 3 takımın yanı sıra, dördüncü takımın hangisi olacağı ise henüz belli olmadı.


Süper Amatör Küme'ye son çıkacak takım, B Grubunda 42 puana sahip Kayserigücü ile Gültepespor arasında oynanacak Play-Off maçı sonrası belli olacak. Kayserigücü ile Gültepespor arasında oynanacak olan Play-Off maçının ne zaman oynanacağına dair bir tarih belirlenmezken Haziran ayı içerisinde oynanması planlanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.