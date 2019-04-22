Kayseri 2. Amatör Küme A Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu lideri Kafkasspor, en yakın takipçisi Büyüleyenspor'u konuk ettiği maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen maçtan 3-1 galip ayrılarak şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantaj elde etti.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Ahmet Pakırcı, Muhammed Boylu, Yaşar Başağıl

Saha Komiseri: Mehmet Tokgönül

Kafkasspor: Ergin Koray Albayrak, Sabri Doğan, Adem Ülker (Dk. 90 Melih Titiz), Bekir Böke, Eser Şengül, Fırat Durkut, Seyit Alkoç, Mustafa Enes Cingöz, Furkan Baykal (Dk. 57 Burak Ekinci), Osman Kutay Altuntaş (Dk. 55 Burat Musul), Şehzade Ceyhan

Büyüleyenspor: Emrah Genç, Mustafa Palamut, Sinan Yücel, Osman Çavuş, Lokman Öztürk (Dk. 80 Faruk Türkoğlu), Engin Durdağ, Fırat Daş, Mehmet Ozan Arslan, Kemal Yüksel, Mehmet Çavuş (Dk. 58 Emin Yücel), Emrah Kaplan

Goller: Adem Ülker Dk. 36, Sayit Alkoç Dk. 55, Furkan Başkal Dk. 56 (Kafkasspor)Mustafa Palamut Dk. 10 (Pen.) (Büyüleyenspor)