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Kayseri 2. Amatör Küme A Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu lideri Kafkasspor, en yakın takipçisi Büyüleyenspor’u konuk ettiği maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen maçtan 3-1 galip ayrılarak şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantaj elde etti.

Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu lideri Kafkasspor, en yakın takipçisi Büyüleyenspor'u konuk ettiği maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen maçtan 3-1 galip ayrılarak şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantaj elde etti.


Stat: Argıncık 1 Nolu


Hakemler: Ahmet Pakırcı, Muhammed Boylu, Yaşar Başağıl


Saha Komiseri: Mehmet Tokgönül


Kafkasspor: Ergin Koray Albayrak, Sabri Doğan, Adem Ülker (Dk. 90 Melih Titiz), Bekir Böke, Eser Şengül, Fırat Durkut, Seyit Alkoç, Mustafa Enes Cingöz, Furkan Baykal (Dk. 57 Burak Ekinci), Osman Kutay Altuntaş (Dk. 55 Burat Musul), Şehzade Ceyhan


Büyüleyenspor: Emrah Genç, Mustafa Palamut, Sinan Yücel, Osman Çavuş, Lokman Öztürk (Dk. 80 Faruk Türkoğlu), Engin Durdağ, Fırat Daş, Mehmet Ozan Arslan, Kemal Yüksel, Mehmet Çavuş (Dk. 58 Emin Yücel), Emrah Kaplan


Goller: Adem Ülker Dk. 36, Sayit Alkoç Dk. 55, Furkan Başkal Dk. 56 (Kafkasspor)Mustafa Palamut Dk. 10 (Pen.) (Büyüleyenspor)

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