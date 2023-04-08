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Kayseri 2. Amatör Küme başlıyor

Kayseri 2.

Amatör Küme'de 2022-2023 sezonu yarın oynanacak olan karşılaşmalar ile başlıyor.


Amatör Küme'de yeni sezon heyecanı start alıyor. 4 grupta 20 takımın mücadele edeceği 2. Amatör Küme'de yer alan takımlar ilk maçlarına hazır. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak olan karşılaşmaların sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar Play-Off'a kalacaklar. Ligin 1. haftasında A Grubu'nda Pınarbaşı Belediyespor, B Grubu'nda Ambar Kızılırmakspor, C Grubu'nda Sümerspor ve D Grubu'nda Cırgalanspor takımları BAY olarak geçecekler. 2. Amatör Küme 1. hafta maç programı ise şu şekilde;


9 Nisan 2023 Pazar


Yeni Esenspor-Y.B. Şafakspor


Döğerspor-Develi Erciyesspor


Y.M. Y. Ufuklarspor-Fevzi Çakmakspor


Talas İdmanyurdu-K. Mithatpaşaspor


Anayurt Finalspor-Güneşli Gençlikspor


Yeşilspor-Yeşilhisar Belediyespor


Büyüleyenspor-Sarız Anadoluspor


Pınarbaşı Gençlerbirliği- Kalespor

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