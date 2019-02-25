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Kayseri 2. Amatör Küme C Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu’nda ligin ilk haftasında Göktürkspor ile karşı karşıya gelen Sosun Birlikspor sahadan 6-1 galibiyet ile ayrılarak lige üç puan ile başladı.

Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu'nda ligin ilk haftasında Göktürkspor ile karşı karşıya gelen Sosun Birlikspor sahadan 6-1 galibiyet ile ayrılarak lige üç puan ile başladı.


Stat Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Ahmet Ulu, Erkan Kırçıl, Serkan Yıldırm


Saha Komiseri: Mustafa Irmak


Sosun Birlikspor: Fehim Çakmak, Fatih Aslan, Nurettin Batar, Bayram Tarat, Mustafa Türk, Serkan Özcan, Uğur Karahançerx, Murat Tahmazx, Mustafa Kavdır, Faruk Sarıkaya, Gökhan Demirkol


Göktürkspor: Ali Doğan, Sedat Salabaş, Osman Öztürk, Altan Uymaz, Muhammed Ülker, Süleyman Şahin, Tanju Kabakçı, Erdal Demir, Yusuf Bayazıt, Onur Yıldız, Fikret Kılıç (Dk. 80 Sencer Özyıldırım)


Goller: Dk.6,82 Murat Tahmaz, Dk.10,27 Uğur Karahançer, Dk.15 Faruk Sarıkaya, Dk.75 Hüseyin Yıldırım (Sosun Birlik) Dk.90 Sencer Özyıldırım (Göktürkspor)


KIRMIZI KART: Dk.80 Sedat Salabaş (Göktürkspor)

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