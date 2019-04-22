Kayseri 2. Amatör Küme C Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu'nda ikinci yarının ilk hafta maçında deplasmanda Fevzi Çakmakspor ile karşılaşan Bünyan Belediyespor, rakibini 7-2 mağlup ederek puanını 14'e çıkardı ve zirve iddiasını sürdürdü.

Stat: Vali Muammer Güler

Hakemler: Mehmet Koç, Deniz Apaçık, Hakkı Batuhan Özlü

Saha Komiseri: Veysel Çam

Fevzi Çakmakspor: Burak Duran, İsmail Serkan Arslan, Sami Yılmaz, Orhan Kırboğa, Fahri Karataş (Dk. 67 Zeki Aydın), Harun Karataş, Ahmet Üzer (Dk. 47 Engin Yalçın), Ali Yerlitaş, Fazıl İldeş, Kürşat Yüksel, Zülküf Köroğlu (Dk.84 Durdu Duran)

Bünyan Belediyespor: Osman Pınarbaşı (Dk. 84 A.Emirhan Köklü), Alperen Tunçtan, Mehmet Keskin, Burak Can Atik, M.Enes Yücel, Mustafa Bürüngüz, Seçkin Seyfi (Dk. 51 M.Yasin Yücel), Ömer Karuç, Tolga Soylu, Yaşar Polat, Yunus Emre Yücel

Goller: Zülküf Köroğlu Dk. 27, Engin Yalçın Dk. 88 (Fevzi Çakmak), Seçkin Seyfi Dk. 7 ve 60 Yunus Emre Yücel Dk. 22, Yaşar Polat Dk. 38, Burak Can Atik dk. 68 ve 85 (Bünyan Belediyespor)